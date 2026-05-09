Događaj bez presedana: Orban ignorisao inauguraciju Mađara, prekinuo demokratsku tradiciju u Mađarskoj

Suprotno prethodnim tradicijama, Viktor Orban nije održao govor na inauguralnoj sednici Narodne skupštine danas, niti je bio prisutan tokom primopredaje vlasti, piše Telex.hu.

Odlazeći ministri nisu sedeli u ministarskim stolicama, a nisu ni ušli u parlament. Odsustvo Orbana i njegovih ministara na svečanom događaju je bez presedana u 36 godina od pada komunizma u Mađarskoj. Do sada su se članovi oproštajnog kabineta pojavljivali na inauguralnom sastanku pri svakoj promeni vlasti, na čelu sa odlazećim premijerom, koji je takođe održao govor. Godine 1990. bili su prisutni i ministri državnog socijalizma i tranzicije, na čelu sa Miklošem