Gašić, Mojsilović i Vučević položili venac na spomenik Neznanom junaku povodom Dana pobede

Delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije položile su danas venac na spomenik Neznanom junaku na Avali, povodom Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, venac su položili resorni ministar Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović i predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević, kao izaslanik predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Nakon polaganja venca uz intoniranje himne Srbije i svečani stroj Garde Vojske, Vučević upisao je u spomen-knjigu: Neka je slava vama besmrtnim herojima naše Srbije, koji ste živeli i umirali za slavu i