VIDEO Izbio požar u autobusu navijača Novog Pazara, pogledajte snimak haosa

Navijači Novog Pazara našli su se u veoma nezgodnoj situaciji, nakon što je izbio požar u autobusu koji ih je prevozio.

Novi Pazar je pobedio Crvenu zvezdu u 35. kolu Superlige Srbije (1:2), te su njihovi navijači imali razloga za slavlje. Ipak, tokom povratka sa te utakmice izbio je požar u njihovom autobusu, a uzrok nastajanja požara još uvek nije poznat, prenosi "IndeksOnline".