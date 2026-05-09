Delije se emotivno oprostile od Vladimira Cvetkovića

Navijači Crvene zvezde emotivno su se danas oprostili od legendarnog košarkaša i funkcionera Vladimira Cvetkovića. Uoči utakmice protiv Novog Pazara održan je minut ćutanja, a na "severu" je pisalo: "Ima trenutaka u životu kada stvarnost nadmaši i najlepše snove", kao podsećanje na Cvetkovićevu rečenicu iz govora kada je dobio Zlatnu značku SD Crvena zvezda. Cvetković je preminuo pre tri dana, u utorak će biti sahranjen, a biće održana i komemoracija na stadionu