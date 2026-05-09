Đoković: Drago mi je što sam se borio do kraja
Politika pre 54 minuta
Dodao je da je su zdravstveni problemi nova realnost sa kojom mora da se nosi
Došao sam da odigram jedan ili više mečeva. Nažalost, samo jedan. U redu je. Drago mi je što sam se borio do kraja. Želim da zahvalim publici. O problemima koje sam imao ne želim da govorim, čestitam Dinu (Prižmiću), zasluženo je pobedio, rekao je srpski teniser Novak Đoković posle poraza na startu Mastersa u Rimu. „Ne mogu da se setim kada sam poslednji put u poslednjih nekoliko godina imao pripremu bez neke vrste fizičkih problema ili zdravstvenih tegoba pred