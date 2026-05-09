Orban: Izveli smo Mađarsku iz krize, ali nismo završili posao

Sumirao rezultate i izrazio strah za suverenitet zemlje

Odlazeća mađarska vlada izvela je zemlju iz krize, izjavio je danas premijer Viktor Orban, poslednjeg dana na toj funkciji, sumirajući ekonomske rezultate za prvi kvartal ove godine. Orban je u intervjuu na JuTjub kanalu Lasla Pitingera kazao da se oseća tužno zbog izbornog poraza jer nije uspeo da završi „posao”. On je dodao da je njegov plan bio da stvori suverenu Mađarsku koja se „okreće oko svoje osovine”, kako stranci ne bi mogli da profitiraju od rada Mađara,