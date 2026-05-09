Putin: Napad na centar kontrole leta u Rostovu još jedan akt terorizma

Na 13 aerodroma na jugu Rusije jutros su obustavljeni letovi

Ruski predsednik Vladimir Putin nazvao je danas ukrajinski napad na centar kontrole leta u regionu Rostova još jednim aktom terorizma. “Režim u Kijevu izvršio je još jedan akt čija teroristička priroda je jasna”, kazao je Putin na sastanku sa stalnim članovima ruskog Saveta za bezbednost, prenose RIA Novosti. Operacije na 13 aerodroma na jugu Rusije jutros su prekinute nakon što su ukrajinski dronovi pogodili administrativnu zgradu Agencije za vazdušnu navigaciju