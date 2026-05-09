Rusija najavila prvu svemirsku šetnju u 2026. godini

Kosmonauti izlaze 27. maja

Prva svemirska šetnja ove godine u okviru ruskog programa Međunarodne svemirske stanice (MKS) održaće se 27. maja, saopštio je danas Roskosmos. „Ruski naučni uređaj Solnce-Teragerc sa Instituta Lebedev Ruske akademije nauka uspešno je završio sve testove na Međunarodnoj svemirskoj stanici i priprema se za instalaciju na spoljnu površinu modula Zvezda tokom svemirske šetnje 27. maja", saopštio je Roskosmos, prenosi Interfaks. Prethodna svemirska šetnja u okviru