​Sabalenku porazila rumunska teniserka Kristea

Rumunska teniserka Sorana Kristea plasirala se u osminu finala mastersa u Rimu, pošto je danas posle tri seta pobedila prvu teniserku sveta Beloruskinju Arinu Sabalenku 2:6, 6:3, 7:5. Kristea, 27. teniserka na VTA listi, pobedila je posle dva sata i 14 minuta. Ona će u osmini finala igrati protiv Čehinje Linde Noskove. U osminu finala se plasirala i Letonka Jelena Ostapenko, nakon što je posle tri seta pobedila Kineskinju Ćinven Džen 6:4, 4:6, 4:6. Ostapenko, 36.