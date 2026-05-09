Severnokorejski vojnici prvi put marširali Crvenim trgom

Odred Korejske narodne armije na Paradi pobede u Moskvi

Odred vojnika Korejske narodne armije prvi put je marširao Crvenim trgom u Moskvi tokom vojne parade povodom Dana pobede, održane u znak obeležavanja 81. godišnjice pobede sovjetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu. Severnokorejski vojnici nisu bili izdvojeni na početku parade, kao što je to najčešće slučaj sa stranim učesnicima, već su marširali zajedno sa ruskim jedinicama. Njihovo učešće predstavlja jedan od najupečatljivijih simboličkih momenata ovogodišnje