Tramp: Na moj zahtev Rusija i Ukrajina prihvatile primirje od 9. do 11. maja

Razmenjeno će biti i po 1000 ratnih zarobljenika na obe strane

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da je na njegov zahtev dogovoreno trodnevno primirje od 9 do 11. maja u ratu između Rusije i Ukrajine. Prema njegovim rečima, primijre će uključivati obustavu svih vojnih aktivnosti, kao i razmenu 1.000 zarobljenika iz svake zemlje. "Ovaj zahtev sam direktno podneo i veoma cenim saglasnost predsednika Vladimira Putina i predsednika Volodimira Zelenskog", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Sošl. On je dodao