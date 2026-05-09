Studenti i srpska dijaspora organizuju danas skupove u više od 50 gradova širom sveta

Studenti u blokadi i srpska dijaspora najavili su da će danas, u više od 50 gradova širom sveta organizovati skupove „Godinu dana kasnije – još čekamo izbore“.

Nalog studenata u blokadi za dijasporu naveo je nedavno na Instagramu da se posle godinu dana od studentskog zahteva za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, gradovi širom sveta okupljaju u znak podrške. „Izlaz iz društvene krize leži u raspisivanju izbora, kao jedinom preostalom institucionalnom rešenju. Dođite da čujete glas studenata i potpišite online podršku našoj borbi“, naveli su studenti. Skupovi će biti održani u SAD – Njujorku, Vašingtonu,