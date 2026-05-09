Pastor se zahvalio Orbanu na podršci mađarskoj zajednici u Vojvodini

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor izjavio je da ga je u Mađarskoj primio bivši premijer Viktor Orban, kome je zahvalio na dugogodišnjoj saradnji i podršci mađarskoj zajednici u Vojvodini.

Pastor je naveo da je sa Orbanom razgovarao telefonom nakon 12. aprila, ali da je želeo da mu lično, te mu se zahvali pre isteka njegovog premijerskog mandata. "Zahvalio sam se na mogućnosti posedovanja mađarskog državljanstva, kontinuiranom razvoju naših obrazovnih, kulturnih i informativnih institucija, podršci programu ekonomskog razvoja SVM-a, koji je desetinama hiljada pripadnika naše zajednice pružio mogućnost opstanka i prosperiteta, kao i na izuzetnim