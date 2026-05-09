Požar u Černobiljskoj zoni zahvatio 1.200 hektara šume

U Černobiljskoj zoni isključenja u Kijevskoj oblasti u toku je gašenje velikog šumskog požara površine 1.200 hektara, saopštila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije u Fejsbuk objavi.

Od 17 časova požar je zahvatio 1.200 hektara šume, a širenju vatre pogoduje suvo vreme i jaki udari vetra, prenosi Ukrinform. U gašenju požara učestvovalo je 374 ljudi, uključujući 253 spasioca iz Državne službe za vanredne situacije. Radijaciona situacija na teritoriji Ukrajine, uključujući sever Kijevske oblasti, stabilna je i nivoi gama zračenja nalaze se u granicama normale uprkos velikom požaru koji je i dalje aktivan u zoni Černobilja, saopštilo je