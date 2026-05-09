Putin na paradi u Moskvi: "Pobeda je uvek bila i biće naša"

Ruski predsednik Vladimir Putin poručio je danas da je uveren u pobedu dok je nadgledao vojnu paradu na Crvenom trgu u znak sećanja na poraz nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu.

Bezbednost u Moskvi je bila na visokom nivou dok su Putin i nekoliko stranih lidera prisustvovali paradi povodom Dana pobede, iako je trodnevno primirje, uz posredovanje SAD, stišalo zabrinutost zbog mogućih pokušaja Ukrajine da poremeti svečanosti. Putin je pozdravio ruske trupe koje se bore u Ukrajini, uz ocenu da se "suočavaju sa agresivnom silom koju naoružava i podržava ceo blok NATO". "Pobeda je uvek bila i biće naša", rekao je Putin pred kolonama vojnika