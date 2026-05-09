SZO: Situacija sa hantavirusom nije uporediva sa koronom

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adanom Gebrejesus poručio je danas građanima Tenerifa da je rizik po javno zdravlje od hantavirusa nizak.

Najavio je da će lično posetiti ostrvo kako bi nadgledao operaciju zbrinjavanja putnika sa broda "MV Hondius". U direktnom obraćanju stanovništvu Tenerifa, Tedros je naglasio da aktuelna situacija sa hantavirusom (soj Andes) nije uporediva sa pandemijom kovida, uprkos tome što su na brodu tri osobe preminule. "Rizik za vas, u vašem svakodnevnom životu na Tenerifima, je nizak. To je procena SZO i mi je ne donosimo olako", istakao je šef SZO, dodajući da na brodu