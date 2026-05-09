VIDEO: Požar u nautičkom klubu na Limanu, nema povređenih

U nautičkom klubu na Limanu izbio je požar, a vatrogasne ekipe su brzo izašle na teren.

Kako je potvrđeno, nema povređenih osoba. Požar je u fazi dogašivanja, a materijalna šteta je velika. Na terenu se nalaze dva vatrogasna vozila. Brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je širenje vatre na druge objekte u kompleksu. Za sada nije poznato kako je došlo do požara.