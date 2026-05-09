Američke službe: Modžtaba Hamnei i dalje utiče na ratnu strategiju; Iran: Zadržavamo pravo na samoodbranu

Obaveštajne agencije Amerike veruju da iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei igra ključnu ulogu u kreiranju iranske ratne strategije zajedno sa drugim visokim zvaničnicima. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir-Said Iravani izjavio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa usled, kako je naveo, neprijateljskih američkih aktivnosti u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu.

10:17 Iran optužuje SAD za "nepromišljenu vojnu avanturu" Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči optužio je SAD da se odlučuju za "nepromišljenu vojnu avanturu" svaki put kada se na stolu nađe diplomatsko rešenje, prenosi Bi-Bi-Si. "Iranci nikada ne bi popustili pod pritiskom", napisao je Aragči u objavi na društvenoj mreži Iks, dan nakon što su se obe strane optužile za pokretanje napada u Ormuskom moreuzu. Uprkos sukobima, Tramp je rekao da je primirje na