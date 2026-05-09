Da li je Fico preneo poruke Zelenskog Putinu; Moskva; Kijev nije pokušao da poremeti Paradu, ali krši primirje

Rat u Ukrajini – 1.536. dan. Šef Bele kuće Donald Tramp, najavio je mogućnost da primirje u Ukrajini, u kojem je posredovao, potraja duže. Moskva odgovara da se o tome još nije razgovaralo.

Putin: Rusija i Belorusija da se suprotstave pokušajima opravdavanja nacizma U čestitki beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku povodom Dana pobede, ruski predsednik Vladimir Putin poručio je da Rusi i Belorusi moraju da se odupru pokušajima opravdanja nacističkih zločina i oživljavanju nacističke ideologije. "Rusi i Belorusi nikada neće zaboraviti podvige boraca na frontu, partizana i ilegalaca koji su uz ogromne žrtve slomili nacizam", navodi se u poruci.