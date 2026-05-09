Kecmanović eliminisan u Rimu, Rubljov u dva seta do trećeg kola

Srpski teniser Miomir Kecmanović izgubio je od Rusa Andreja Rubljova rezultatom 2:0, po setovima 6:4 i 6:4 u drugom kolu mastersa u Rimu.

Rubljov je odigrao veoma sigurno, ali daleko od toga da ga Kecmanović tokom sat i 15 minuta nije namučio. Prvi set bio je veoma izjednačen, pre svega usled odlične igre Kecmanovića, koji nije dozvolio rivalu da se nametne. Ipak, Rus je u devetom gemu došao do dve brejk lopte, iskoristio drugu i kasnije bez problema osvojio prvi set. U prva tri drugog seta viđena su čak tri brejka, a Rubljov je bio taj koji je dva puta oduzeo servis rivalu. Stečenu prednost je