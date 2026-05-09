Partizan pao na treće mesto, OFK Beograd uzeo bod u Humskoj

Fudbaleri Partizana i OFK Beograda remizirali su 1:1 (1:1) u meču petog kola plej-ofa Superlige Srbije.

Gol za vođstvo Partizana delo je Milana Vukotića već u sedmom minutu. Poravnao je rezultat Aleksa Cvetković u 25. minutu iz penala. Partizan je osvojenim bodom na dva kola do kraja prepustio Vojvodini drugo mesto na tabeli i sledi im gostovanje kod Čukaričkog. OFK Beograd je šesti sa 46 bodova, rival u narednom kolu biće im Vojvodina. Peto kolo plej-ofa Superlige Srbije: Petak Vojvodina - Čukarički 2:1 Subota Železničar - Radnik 1:1 Crvena zvezda - Novi Pazar 2:1