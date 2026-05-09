Penjaroja: Moramo da odigramo mnogo bolje nego u prvom meču

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je pred drugi meč četvrtrfinalne serije plej-ofa protiv Bosne da njegova ekipa mora da odigra mnogo bolje nego u prvom meču u kom je pobedila rezultatom 81:73.

U nedelju od 17 časova, Bosna dočekuje Partizan u sarajevskoj dvorani "Zetra". Ukoliko pobedi, Partizan će se plasirati u polufinale plej-ofa. "Ova utakmica nam je veoma važna. Moramo da odigramo mnogo bolje nego u prethodnom meču, jer smo tada imali dosta problema. Očekuje nas zahtevna utakmica protiv ekipe koja igra agresivno i sa mnogo samopouzdanja, zbog čega moramo da budemo maksimalno spremni. Važno je da budemo povezani kao tim, da dobro delimo loptu i da