Peter Mađar položio zakletvu kao novi premijer Mađarske

Sa 140 glasova "za", 54 glasa "protiv" i jednim uzdržanim glasom, mađarska skupština je izabrala Petera Mađara za premijera. Mađar je odmah zatim položio zakletvu.

Novi premijer Peter Mađar položio je zakletvu pred poslanicima držeći zastavu Mađarske. Obraćajući se poslanicima, Mađar je obećao borbu protiv korupcije, izgradnju nezavisnih institucija, povratak poverenja u državu koja će biti na usluzi građanima, borbu za prava slabih i nemoćnih, približavanje evropskim institucijama i povratak blokiranih sredstava Mađarske iz EU. Prethodno je u Budimpešti konstituisan novi saziv parlamenta nakon aprilskih izbora na kojima je