Putin: Rat u Ukrajini se bliži kraju, sastanak sa Zelenskim po sklapanju mirovnog sporazuma

Rat u Ukrajini – 1.536. dan. Ruski predsednik Vladimir Putin smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju, kao i da će se sastati sa ukrajinskim predsednik Volodimirom Zelenskim tek kada se postigne trajni mirovni sporazum.

20:38 Putin: Rat u Ukrajini se bliži kraju, sastanak sa Zelenskim po sklopanju sporazuma Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da misli da se sukob u Ukrajini bliži kraju. Na pitanje da li je spreman da se uključi u razgovore sa Evropljanima, Putin je odgovorio da je za njega poželjnija ličnost bivši nemački kancelar Gerhard Šreder. Putin je rekao i da će se sastati sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim tek kada se postigne trajni mirovni sporazum.