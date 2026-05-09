Sjajni Međedović okrenuo Fonseku za treće kolo Rima

Teniski reprezentativac Srbije Hamad Međedović plasirao se večeras u treće kolo turnira iz ATP serije 1.000 u Rimu pobedom nad Brazilcem Žoaom Fonsekom u tri seta (3:6, 6:3, 7:6(1)).

Novopazarac je trenutno 67. na ATP listi, a 27. nosioca u glavnim gradu Italije i 29. igrača planete dobio je posle dva časa i 25 minuta. Fonseka je dobio prvi set zahvaljujući brejku u osmom gemu, a istu stvar napravio je Međedović u drugom periodu. Međedović je u trećem setu poveo sa 4:1, uz dva brejka viška. Brazilac je uspeo da izjednači na 5:5, da bi se posle sigurnih servis gemova obojice ušlo u taj-brejk. Fenomenalnom igrom Pazarac je stigao do 6:1 i potom