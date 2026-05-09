BLISKOISTOČNI SUKOB SAD čekaju ponudu Irana za prekid vatre; nove tenzije u Ormuzu; Najavljeni pregovori Izraela i Libana

TEHERAN,TEL AVIV,VAŠINGTON - Sjedinjene Američke Države očekuju "ozbiljnu ponudu" Irana za prekid vatre. Istovremeno, izbili su sukobi iranskih i američkih snaga u Ormuskom moreuzu. Američki Stejt department najavio je da će SAD posredovati u dvodnevnim pregovorima Izraela i Libana koji se očekuju 14. i 15. maja.

I dalje je neizvesna situacija oko mirovnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da očekuje da bi Iran ubrzo mogao da iznese "ozbiljan predlog" o prekidu vatre uprkos, ističe, podelama među najvišim iranskim zvaničnicima. Istovremeno, dve strane se međusobno optužuju za kršenje primirja u Ormuskom moreuzu. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da primirje između SAD i Irana ostaje na snazi,