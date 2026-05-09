Britanski razarač upućen na Bliski istok u misiju zaštite plovidbe kroz Ormuz

LONDON - Britanski razarač HMS Dragon je zaplovio prema Bliskom istoku zbog mogućeg zadatka zaštite brodskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu, preneli su danas britanski mediji.

Britansko ministarstvo odbrane saopštilo je da će ova odluka omogućiti brodu da odmah doprinese, ukoliko bude potrebno, budućoj misiji zaštite slobode plovidbe kroz Ormuz. Dodaje se da bi svaki takav plan bio strogo odbrambene prirode i imao za cilj vraćanje poverenja u komercijalnu plovidbu. U martu je britanski razarač tipa 45 upućen da štiti britanske vazduhoplovne baze na Kipru nakon napada dronom na britansku avio-bazu Akrotiri. Britansko ministarstvo odbrane