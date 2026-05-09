Dan pobede obeležen polaganjem venaca na Groblju oslobodilaca Beograda

BEOGRAD - Državna ceremonija povodom obeležavanja 9. maja, Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, održana je danas na Groblju oslobodilaca Beograda, gde su vence položili ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, kao i ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko.

Đurđević Stamenkovski je izrazila uverenje da je srpski narod u Drugom svetskom ratu bio na pravoj strani istorije, i da će to biti i u budućnosti. "To je ono što je naš slobodarski karakter, to je ono što je naš koncept kao suverene, nezavisne i ozbiljne države koja čuva svoja tradicionalna prijateljstva i koja veruje da će doći vreme kada će se svi evropski narodi okupiti se za istim stolom i razgovarati, upravo na ovim vrednostima, o budućnosti našeg evropskog