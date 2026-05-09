Peskov: Putina danas očekuju parada, međunarodni susreti i sastanci u Kremlju

MOSKVA - Predsednik Rusije Vladimir Putin provešće Dan pobede u veoma intenzivnom radnom ritmu koji uključuje vojnu paradu na Crvenom trgu, međunarodne susrete i bilateralne razgovore u Kremlju, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je, u razgovoru sa novinarom Pavelom Zarubinom, rekao da je 9. maj za ruskog predsednika, osim što predstavlja svečan i memorijalni datum, ujedno i jedan od najzahtevnijih radnih dana u godini. "Za predsednika je svaki 9. maj složen radni dan. Pored toga što je svečan i memorijalan, to je za njega i radni dan", rekao je Peskov, prenosi ruski portal Argumenti i činjenice. Prema njegovim rečima, Putinov program obuhvata govor na vojnoj paradi na Crvenom trgu,