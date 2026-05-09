SZO građanima Tenerifea uoči dolaska kruzera: Hantavirus nije novi virus kovid-19

TENERIFE, MADRID, LONDON - Hantavirus nije novi virus kovid-19, saopštio je danas generalni sekretar Svetske zdravstvene operacije (SZO) Tedros Gebrejesus, u otvorenom pismu građanima Tenerifea, kuda se uputio brod "MV Hondius" na kojem je izbila epidemija hantavirusa i izazvala tri smrtna slučaja.

"Znam da ste zabrinuti. Znam da kada čujete reč 'izbijanje' i gledate kako brod plovi ka vašim obalama, izviru sećanja koja niko od nas nije u potpunosti otklonio. Bol iz 2020. godine je i dalje stvaran i ja ga ne odbacujem ni na trenutak", napisao je Tedros. Naglasio je da je trenutni rizik po javno zdravlje od virusa "i dalje nizak". "To je procena SZO i ne donosimo je lako", naveo je on. Lekari Svetske zdravstvene organizacije (SZO) već prate stanje 143 putnika