UKRAJINSKA KRIZA Tramp objavio prekid vatre u Ukrajini; Zelenski traži poštovanje dogovora, Ušakov potvrdio: Tri dana bez oružja

KIJEV,MOSKVA,VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.536. dan. Šef Bele kuće Donald Tramp saopštio je da je na njegov zahtev dogovoreno trodnevno primirje u ratu između Moskve i Kijeva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je garancije da će Rusija poštovati dogovor, dok je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov potvrdio da je Moskva prihvatila inicijativu o prekidu vatre.

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da su Rusija i Ukrajina prihvatile trodnevno primirje od 9. do 11. maja. Prema njegovim rečima, primirje podrazumeva obustavu svih vojnih aktivnosti i razmenu po 1.000 ratnih zarobljenika između dve strane. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je garancije da će Moskva poštovati dogovor. Zelenski izdao ukaz kojim se "dozvoljava održavanje parade u Moskvi" Zelenski je danas izdao je danas zvanični ukaz kojim