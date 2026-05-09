Zelenski: Od prvih dana totalnog rata do sada, Evropa je bila uz Ukrajinu

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas povodom Dana Evrope, da je svesni izbor Ukrajinaca da budu sastavni deo evropske porodice, a Evropljana da budu na istoj strani kao i Ukrajina.

"Danas je Dan Evrope. I Ukrajina ga slavi ne formalno ili transparentno, već istinski, znajući da smo već sastavni deo evropske porodice. Branimo Ukrajinu, našu nezavisnost, našu budućnost, i samim tim mi u Ukrajini branimo našu Evropu, čiji je Ukrajina bila i biće deo", napisao je Zelenski na Telegramu. Takođe je naglasio da je "od prvih dana rata punih razmera do danas, Evropa bila uz Ukrajinu". "I to nije milosrđe, već svestan izbor Evropljana - da budu na istoj