Uvoz ruskog plina u porastu u Europi

BERLIN - Europski uvoz ruskog ukapljenog prirodnog plina povećao se od početka godine, unatoč obećanju Bruxellesa da će ga postupno ukinuti do kraja 2027., objavila je danas njemačka ekološka organizacija Urgewald, a izvijestili su francuski mediji.

Nevladina organizacija, koja se oslanjala na podatke tvrtke za pomorsku analizu Kpler, zabilježila je 91 pošiljku koja je stigla u Europu s ruskog terminala Yamal između siječnja i travnja. Europski uvoz ruskog ukapljenog prirodnog plina tako se povećao za 17,2 posto u usporedbi s istim razdobljem 2025., te je porastao s 5,71 milijuna tona na 6,69 milijuna tona. Europska unija planira potpuno prekinuti opskrbu ruskim plinom do jeseni 2027., kako bi Moskvu lišila