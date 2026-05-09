MOL mora da drži rafineriju nafte u Srbiji otvorenom, izjavio Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 9. maja da će mađarska kompanija "MOL", ukoliko želi da kupi ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS), morati da drži otvorenom rafineriju u Pančevu. "Što bi MOL držao otvorenu rafineriju u Srbiji? Ima rafineriju u Bratislavi i Budimpešti.

Što bi držao otvorenu i u Srbiji? Ne bi, ali će morati da je drži, ako hoće da kupi", rekao je Vučić novinarima prilikom obilaska Sremskog okruga, prenosi agencija Beta. Prema njegovim rečima, Srbija se drži "čvrsto" u pregovorima. "Mi smo rekli ne može. Izmislili su nekog biznismena da bi se sve prolongiralo još tri-četiri meseca, rekli smo ne može. Ili ćete to da kupite sad, ili ćemo to drugačije da rešavamo", rekao je Vučić. U maju, u finišu pregovora o prodaji