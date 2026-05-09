Dodik se u Moskvi sastao s Lavrovom, najavljen i susret s Putinom

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik sastao se danas u Moskvi s ruskim ministrom spoljnih psolova Sergejem Lavrovom.

Dodik je na mreži Iks objavio da se nastavlja jačanje saradnje između Republike Srpske (RS) i Rusije, zasnovane na poštovanju i zajedničkim interesima. „Srdačan susret u Moskvi s ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom. Republika Srpska ceni prijateljske odnose i podršku Rusije, kao i međusobno razumevanje, koje gradimo godinama. Nastavljamo da jačamo saradnju zasnovanu na poštovanju, stabilnosti i zajedničkim interesima“, napisao je Dodik. Dodik je u