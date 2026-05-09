Vučić: „U mestima gde su održani lokalni izbori, imaćemo značajno više glasova na republičkoj listi“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da će lista aktuelne vlasti na parlamentarnim izborima imati „značajno veći broj glasova“ u svim mestima u kojima su u prethodnom periodu održani lokalni izbori.

Obilazeći Sremski okrug, Vučić je u obraćanju novinarima optužio „drugu stranu“ da „mora sebe da ubeđuje“ i da misli da ima „nekakvog propagandnog efekta kada govore o lažnim istraživanjima, ili kada čuju istraživanja koja im se ne dopadaju“. „Niste imali istraživanje, imali ste lokalne izbore, koji nama prave problem, jer ljudi na lokalu su ljuti na naše ljude, ne na njihove. Samo da to imate u vidu. I svuda u tim mestima dobićemo značajno veći broj glasova na