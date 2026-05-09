Evropa u Pančevu! Majstorija Jevremovića za kraj

Evropa je stigla u Pančevo! Remijem sa Radnikom (1:1), u 35. kolu plej-of grupe Super lige, fudbaleri Železničara overili su i teoretki plasman u kvalifikacije za Ligu konferencije.

Istorijski bod, vredan četvrtog mesta, potpisao je Janko Jevremović, golom u 79. minutu. Prihvatio je rezervista pančevačkog tima loptu Alekse Kuljanina u srcu kaznenog prostora, „okrenuo“ Pejovića, načinio dva koraka napred i levicom matirao Stefana Ranđelovića. Za veliko slavlje na skromno popunjenim tribinama sve lepšeg fudbalskog zdanja „Mladost“. Zanimljiv je bio duel Železničara i Radnika, posebno najava u prvih pet minuta. Sjajni Kosia naterao je Vidojevića,