Hamad preslišao tinejdž senzaciju! Velika šansa za uspeh karijere

Žoao Fonseka, jedan od najtalentovanijih tenisera planete, pao je pred Hamadom Međedovićem! Srpski teniser slavio je posle preokreta, plasirao se u treće kolo Mastersa u Madridu i došao do velike prilike da ostvari veliki rezultat - 3:6, 6:3, 7:6 (7:1).

Od vrlo neizvesnog prvog seta momak iz Novog Pazara oprostio se kada je popustio pred prvom pretnjom Brazilca. Imao je 27. nosilac 15:40 pri prednosti 4:3, iskoristio prvu priliku za brejk i ekspresno odservirao za vođstvo. Naučio je 22-godišnjak iz svojih grešaka, pa je u narednom periodu uspeo da ostane u meču iako je mnogo puta bio na konopcima. Uspeo je da anulira čak pet brejk lopti za rivala u prva tri servis gema, a onda zgrabio svoju šansu i došao do