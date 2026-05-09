Penjaroja želi bolji Partizan: Moramo da budemo povezani kao tim

Košarkaši Partizana žele u dva meča da završe četvrtfinalu swriju ABA lige i obezbede mesto među četiri najbolja tima u regionalnom takmičenju.

Crno-beli u nedelju u 17 časova gostuju Bosni u Sarajevu, a posle neubedljivog izdanja u prvoj utakmici u Humskoj su uvereni da će znatno bolje izgledati u dvorani „Zetra“. „Ova utakmica nam je veoma važna. Moramo da odigramo mnogo bolje nego u prethodnom meču, jer smo tada imali dosta problema. Očekuje nas zahtevna utakmica protiv ekipe koja igra agresivno i sa mnogo samopouzdanja, zbog čega moramo da budemo maksimalno spremni. Važno je da budemo povezani kao tim,