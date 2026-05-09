Siner ne gubi ni u „večnom gradu“, 29. trijumf u nizu

Najbolje rangirani igrač sveta Janik Siner pobedio je Austrijanca Sebastijana Ofnera 6:3, 6:4 u drugom kolu mastersa u Rimu.

Budući da je 24-godišnji Italijan bio slobodan u prvom kolu, bio je ovo prvi put da ga je publika u glavnom gradu njegove zemlje gledala na terenu. Igralo se nešto duže od sat i po, ne računajući 10-minutni tajm-aut uoči poslednjeg gema jer je nekome pozlilo na tribinama, ali je 191 cm visoki momak iz Južnog Tirola upisao 29. trijumf uzastopce na masters turnirima. Kad je reč o toku duela, za osvajanje oba seta je Sineru bio dovoljan po brejk – za 4:1 u prvom setu