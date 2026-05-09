Ništa od novog evropskog finala, Radnički u Marseju ispustio tri gola viška

Vaterpolisti kragujevačkog Radničkog eliminisani su u polufinalu Evrokupa pošto su poraženi od Marseja u Francuskoj rezultatom 16:11.

Sam poraz bi bio prihvatljiv da je tim Uroša Stevanovića izgubio sa manje od tri pogotka razlike jer je, podsetimo, prvi meč Radnički dobio u svom bazenu 17:14. Ključnu razliku Marsej je napravio u trećoj četvrtini kada su serijom 3:0 preokrenuli kraće vođstvo Kragujevčana. Start četvrtog kvartala protekao je u njihovom ritmu pošto su Bilal Gbadamasi, Vladan Spaić i Efstatios Kalogeropulos odveli Francuze na šest golova razlike. Tada je sve bilo jasno. Andrija