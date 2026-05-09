(VIDEO) Dva ''brejka'' noćas, čudesni Viktor Vembanjama i Niksi sa ''metlom'' u ruci

Prošle noći je nastavljena plej-of serija u NBA ligi, odigrane su dve utakmice i u obe su pobede ostvarile gostujuće ekipe.

San Antonio Sparsi su kao gosti bili bolji od Minesote, slavili su rezultatom 115:108, uz fantastičnu partiju Viktora Vembanjame. Posle ravnopravnog prvog poluvremena, ispostavilo se da je ključna bila treća četvrtina u kojoj su Sparsi stekli sedam poena prednosti i tu razliku su uspeli da sačuvaju do kraja. Francuski as je dominirao na parketu, bio je bukvalno nezaostavljiv za odbranu ''vukova'' i meč je završio sa 39 poena, uz izvanrednih 13/18 iz igre i 15