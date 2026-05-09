Bocan-Harčenko: Srpsko-ruski odnosi izdržaće test vremena — naši narodi se razumeju bez mnogo reči

Ubeđen sam da će rusko-srpski odnosi, kao što je to već bivalo, izdržati test vremena. Oni se i dalje uspešno razvijaju, uprkos nestabilnosti na globalnom nivou, izjavio je ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko.

„Svakako, u okviru bilateralne saradnje možemo i moramo postići više. Međutim, nije moguće ignorisati objektivne okolnosti, odnosno nelegitimne i jednostrane sankcije EU protiv Rusije”, rekao je Bocan-Harčenko, ističući da se rukovodstvo Srbije drži svog principijelnog stava i nema nameru da se tome pridruži. Ipak, geografski položaj Srbije je takav da ova ograničenja stvaraju logističke barijere, što negativno utiče na robnu razmenu između naših zemalja, ukazao