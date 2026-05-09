Stanković posvetio konferenciju Cvetkoviću: Ljudina, institucija, dobrota i profesionalnost

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković posvetio je celu konferenciju za medije pred utakmicu protiv Novog Pazara preminulom Vladimiru Cvetkoviću, za koga je rekao da je bio ljudina, institucija, dobrota i profesionalnost.

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu od 18 časova na stadionu Rajko Mitić dočekati ekipu Novog Pazara u okviru 35. kola Superlige Srbije. Šef stručnog štaba crveno-belih je kompletno izlaganje u potpunosti posvetio Cvetkoviću, legendarnom funkcioneru kluba koji je preminuo u 84. godini života. Istakao je da kada kaže "on", misli i na Crvenu zvezdu kao klub, ali je sa njim imao stvarno specijalan odnos. Podvukao je da su ga se igrači plašili, ali da je to bio