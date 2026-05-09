Svečana akademija povodom Dana pobede nad fašizmom održana u Narodnom pozorištu /foto/
Sputnik pre 2 sata
Povodom Dana pobede nad fašizmom, u Narodnom pozorištu u Beogradu održana je svečana akademija. Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da 9. maj nije samo istorijski datum, već zavet očuvanja slobode i podsetnik da je Srbija uvek bila na pravoj strani istorije.
„Dan pobede - 9. maj je i opomena, da ne sme da nam se dogodi da se povampire ideologije kao što su fašizam i nacizam, koje su u smrt poslale na desetine miliona nedužnih ljudi“, kazala je Đurđević Stamenkovski koja je i predsednica Vladinog Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije. Sloboda je, kako je naglasila za srpski narod uvek bila vrednija od života. „Slobodu smo jedino više voleli od samog života, zato što smo je uvek stavljali na prvo