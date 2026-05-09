U Moskvi će se danas, u 9 sati, održati velika Parada pobede u znak sećanja na 81. godišnjicu pobede u Drugom svetskom ratu. Na sajtu, Telegram kanalu i Iksu Sputnjika možete pratiti ovaj veliki događaj uz simultani prevod na srpski jezik.

U više gradova Rusija već su održane vojne parade povodom 81. godišnjice Pobede u Velikom otadžbinskom ratu. Svečanosti su, zbog vremenske razlike, prošle u Vladivostoku, Čiti, Habarovsku, Ulan Udeu i Novosibirsku. U manifestacijama je učestvovalo nekoliko hiljada ljudi, među kojima su bili pripadnici Istočnog i Centralnog vojnog okruga i kadeti vojnih škola. Dan pobede, koji se u Rusija obeležava svakog 9. maja, ostaje jedan od najvažnijih datuma u savremenoj