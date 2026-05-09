Tramp spreman da pošalje pregovarački tim za Ukrajinu u Moskvu

Predsednik Sjedinjene Američke Države Donald Tramp izrazio je spremnost da pošalje delegaciju u Moskva radi mirovnih pregovora o Ukrajina.

Američki predsednik je naglasio da bi veoma želeo da vidi okončanje rusko-ukrajinskog konflikta. Trampova izjava usledila je nakon što je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov potvrdio da je Rusija prihvatila njegovu inicijativu o primirju sa Ukrajinom od 9. do 11. maja, kao i razmenu ratnih zarobljenika u formatu „1000 za 1000“. Dan ranije Tramp je izjavio da se lično obratio obema stranama sa molbom za razmenu zarobljenika i primirje u tom periodu,