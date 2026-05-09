Vučić: Ako MOL hoće NIS, moraće rafineriju u Pančevu da drži otvorenom

Stav.life pre 8 sati  |  Beta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će mađarska kompanija „MOL“, ukoliko želi da kupi ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS), morati da drži otvorenom rafineriju u Pančevu. „Što bi MOL držao otvorenu rafineriju u Srbiji? Ima rafineriju u Bratislavi i Budimpešti.

Što bi držao otvorenu i u Srbiji? Ne bi, ali će morati da je drži, ako hoće da kupi“, rekao je Vučić novinarima prilikom obilaska Sremskog okruga. Prema njegovim rečima, Srbija se drži „tvrdo i čvrsto, i hrabro štiti svoje interese“. „Mi smo rekli ne može. Izmislili su nekog biznismena da bi se sve prolongiralo još tri-četiri meseca, rekli smo ne može. Ili ćete to da kupite sad, ili ćemo to drugačije da rešavamo“, kazao je Vučić.
