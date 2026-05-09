Objavljeno ko ove godine dobija ogroman povraćaj novca: Procedura je nikad lakša

Povraćaj 50 odsto plaćene školarine za prvi put upisane predmete nastavlja se i u školskoj 2025/26. godini, a samofinansirajući studenti državnih visokoškolskih ustanova treba samo da otvore studentsku karticu i račun u Banci Poštanska štedionica preko portala Uprave za trezor.

Pomoćnik Ministarstva prosvete Aleksandar Jović najavio je i da će Vlada Srbije uskoro odrediti broj budžetskih mesta za narednu školsku godinu, uz apel budućim studentima je da upisuju isključivo akreditovane studijske programe. Od prošle godine vraćanje polovine školarine samofinanisrajućim studentima državnih visokoškolskih ustanova je zakonska obaveza. Koliko je ove godine izdvojeno sredstava i ko ima pravo na vraćanje polovine školarine, za RTS je govorio