Porast turista u Novom Sadu: Veliki skok zabeležen u ovom mesecu

Na teritoriji Grada Novog Sada boravilo je ukupno 40.083 turista u periodu januar - mart, što predstavlja porast od 17,3 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, podaci su Republičkog zavoda za statistiku Srbije.

U martu je zabeležen skok broja dolazaka od čak 24,7 odsto, navedeno je u saopštenju turističke organizacije Novi Sad. Od ukupnog broja posetilaca u prvom kvartalu, domaći turisti činili su 15.099 (rast od 17,8 odsto), dok je stranih gostiju bilo 24.984 (rast od 17 odsto). Kada je reč o noćenjima, ostvareno je ukupno 111.500 noćenja, što je za 17 odsto više u odnosu na prva tri meseca 2025. godine. Strani turisti su u ovom periodu ostvarili 82.776 noćenja, što je